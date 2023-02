-Devleti aile şirketi gibi yönetip bitirdi…

Her şey AKP'nin merhum Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın devlet şirketleri için, "Babalar gibi satarım" sözü ile başladı.

Erdoğan sata sata devletin şirketlerini bitirdi.

Satacak kamu şirketi kalmayınca Kızılay tabii ki devreye girdi.

Çadır da kan da satmaya başladı.

Yuh ki yuh…

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran 2018'de Tek Adam Rejimi için oy isterken yandaş televizyonlar ortak yayınında dedi ki;

"Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik. Benim bir lafım var biliyorsunuz.

Devleti şirket gibi yönetmek. Bunu başarırsak netice alırız.

Şu anda birçok dünya ülkesinde piyasadan gelen insanlar bir yerlere yerleşiyor.

Bizim için de siyasi vizyon sahibi olacak, aynı şekilde bir şirket yönetiyor gibi yönetecek, sonuç odaklı bir kabine olacak."

Erdoğan dedi ki;

"Çıkmış bir tanesi, "Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik?" diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi... Bu Kızılay günde 2 buçuk milyon insana yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir."

-SONUÇ: 11 Haziran 1868'de kurulup Mustafa Kemal Atatürk tarafından, "Kızılay" adı verilen 155 yıllık kurumun yasasında, "tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşu" tanımı vardır.

-Başkent Gaz şirketinin 8 milyon dolar bağışı Kızılay üzerinden ticari olarak Erdoğan ailesinin Amerika'daki TÜRKEN vakfına aktarılarak vergi kaçırmaya alet edildi.

-Depremzedeler "çadır" çığlıkları atarken Kızılay, Haluk Levent'in AHBAP'ına çadır satarak yasasına aykırı ticaret yaptı.

-Kızılay'ın da şirket gibi yönetilip kan satışı da yaptığı ortaya çıktı.

Erdoğan dedi ki;

"FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık.

15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz."

-SONUÇ: Ticari FETÖ borsası oluşturuldu. Parayı basan cezadan kurtuldu.

Erdoğan dedi ki;

"Seçimi atlatalım, seçimden sonra bu işin hem askerî boyutunu bir değerlendiririz, ondan sonra kendi kabinemizde, ekibimizle ortak aklı oluştururuz. Ona göre de inşallah onun adımını hayırlısıyla atarız."

-SONUÇ: Ticari bedelli askerlik başlatıldı. Parayı basan vatani görevden kurtuldu.

Erdoğan dedi ki;

"En ideal olan, bu işi en başarılı şekilde yürütecek olan, Türkiye'ye yakışan bir kabineyi inşallah oluşturmuş olacağız."

-SONUÇ: Tüccar bakanlar ile Erdoğan'a yakışan kabine kuruldu. Dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pektaş aile şirketinden fahiş fiyatla bakanlığa dezenfektan satın aldı. Tüccar bakan, Erdoğan tarafından hizmetine teşekkür edilerek görevden affedildi.

Erdoğan dedi ki;

"Şu anda Cumhur İttifakı'nın içinde, ben kalkıp 'ortağımdan nasıl oy alabilirim' diye bunun hesabına girersem bu yanlış olur.

Cumhur İttifakı'nın bir kırılma yaşamasını asla arzu etmeyiz. Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir koalisyon sistemi değildir. Aslında koalisyondan ayıklanma sistemidir."

-SONUÇ: Tek Adam Rejimi ile ticari Cumhur İttifakı doğdu. AKP iktidara MHP'nin desteği ile geldi. MHP kabinede yer almadı ama siyaset + ticaret formülü ile AKP'nin ortağı oldu.

Erdoğan dedi ki;

"Kanal İstanbul, stratejik bir projedir. Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız.

Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize baş ustalık için icazet verin."

-SONUÇ: Erdoğan'ın, "Baş ustalık" döneminde kentsel dönüşüm ticari rant dönüşümü haline getirildi.

Erdoğan dedi ki;

-SONUÇ: Katar Emiri 500 milyon dolar değerindeki süper lüks uçağını Erdoğan için Türkiye'ye hediye etti.

Erdoğan altta kalır mı?

Kanal İstanbul'un rantı en yüksek arsasının ada parselini vererek Emir'in annesine satın aldırdığı ortaya çıktı.

Yetmedi Tank Palet fabrikası da ihalesiz Katarlılara peşkeş çekildi.

Erdoğan maalesef, "Devleti şirket gibi yönetmek" sözünü tuttu.

-Devleti aile şirketi gibi yönetip bitirdi…

Sosyal devlet dönemi bitti, tüccar devlet dönemi başladı.

Değerli okurlarım,

Fenerbahçe taraftarının, "yalan, dolan istifa ulan. Hükümet istifa" sloganlarına Beşiktaşlılar ve Çarşı muhteşem destek verdi.

Beşiktaşlılar da İzmir Marşı desteği ile "Hükümet İstifa" sloganlarını 90 dakika boyunca sürdürdü.

Devlet Bahçeli bakan değil ki hükümetten istifa etsin.

Ancak Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti.

Sıra sende Erdoğan;

-Önce Fenerbahçe'den sonra da Cumhurbaşkanlığından istifa et…