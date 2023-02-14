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Çalışmalarını tamamlayan Rus arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Kahramanmaraş'taki depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan 200 kişilik Rus ekip kentten ayrıldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:34
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Rus arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Çalışmalarını tamamlayan Rus arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'tan ayrıldı
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Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rusya'dan Kahramanmaraş'a gelen arama kurtarma ekiplerinin görev süresi doldu.

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan, 200 kişilik ekip ve 6 arama kurtarma köpeğiyle depremin hemen ardından Türkiye'ye geldiklerini, Kahramanmaraş'ta 12 enkaz noktasında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bölgede kurdukları sahra hastanesinde 200 civarında hastaya hizmet verdiklerini dile getiren Çupriyan, enkaz altından 6 kişiyi canlı çıkardıklarını dile getirdi. Çupriyan, "Türkiye'de daha önce de deprem için gelmiştik. Çok üzüldük. Rusya arama kurtarma ekibi, Rusya halkı adına Türk milletine başsağlığı diliyorum. Çok geçmiş olsun." dedi.

 

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