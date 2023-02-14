Çalışmalarını tamamlayan Rus arama kurtarma ekibi Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Rusya'dan Kahramanmaraş'a gelen arama kurtarma ekiplerinin görev süresi doldu.

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan, 200 kişilik ekip ve 6 arama kurtarma köpeğiyle depremin hemen ardından Türkiye'ye geldiklerini, Kahramanmaraş'ta 12 enkaz noktasında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bölgede kurdukları sahra hastanesinde 200 civarında hastaya hizmet verdiklerini dile getiren Çupriyan, enkaz altından 6 kişiyi canlı çıkardıklarını dile getirdi. Çupriyan, "Türkiye'de daha önce de deprem için gelmiştik. Çok üzüldük. Rusya arama kurtarma ekibi, Rusya halkı adına Türk milletine başsağlığı diliyorum. Çok geçmiş olsun." dedi.