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Asgari ücrettiler bu haberi okuyunca havaya uçacak

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde ‘işveren sigorta prim desteği’ yüzde 58 artırılırken asgari ücrette de aynı artışın olabileceği gündeme geldi. Bu oranın gerçekleşmesi halinde asgari ücretin net 8 bin 690 TL olması bekliyor.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 14:16
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Tabii ki kaşıkla verilen kepçeyle geri alınacak zamlar birbiri ardına gelecek. Asgari ücrettiler bu haberi okuyunca havaya uçacak. Yapılacak zam oranı hazırlanan bütçede yer aldı  

Asgari ücrettiler bu haberi okuyunca havaya uçacak
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" dedi.

Bütçede en dikkat çeken kalem ise ‘işveren sigorta prim desteği’ oldu. 2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlendi. Toplam yüzde 58 artış hedeflenen sigorta prim desteği ile aynı oranda asgari ücret artışı olursa net asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekliyor.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde ‘işveren sigorta prim desteği’ yüzde 58 artırılıyor. Bu artışın asgari ücrete yansıması durumunda 5 bin 500 TL olan ücretin 8 bin 690 TL’ye çıkması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" dedi.

Bütçede en dikkat çeken kalem ise ‘işveren sigorta prim desteği’ oldu. 2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan ‘işveren sigorta prim desteği’ önümüzdeki yılda 68,1 milyar TL olarak belirlendi. Toplam yüzde 58 artış hedeflenen sigorta prim desteği ile aynı oranda asgari ücret artışı olursa net asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekliyor.

"EN KAPSAMLI MÜDAHALEYİ YAPACAĞIZ"

Merkezi bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) geleceği gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması geldi. Bilgin, "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuştu. Bu kapsamda 2023 yılı için asgari ücrette en az 8 bin 690 TL yani yüzde 58’lik bir artış olacağı ise konuşulmaya başlandı.

ERDOĞAN: ÇOK DAHA FARKLI BİR HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda ortaya çeşitli iddialar atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret zammıyla ilgili bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuşmuştu.

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Ss
22.10.2022 14:25
10 binden aşşağıdı mutlu etmez çalışanı sandığa ağır yansır  
 
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