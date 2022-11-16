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Özgür Demirtaş açıkladı doları tutmak için bütçeden 130 milyar yakıldı

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş doları sabit tutmak için bütçeden harcanan parayı açıkladı. Sosyal medya üzerinde açıklama yapan Demirtaş paylaşımının sonuna da "off off"dedi

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 09:51
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Özgür Demirtaş doları tutmak için bütçeden yakılan parayı açıkladı

Özgür Demirtaş açıkladı doları tutmak için bütçeden 130 milyar yakıldı
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Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, doların nasıl sabit tutulduğunu ve bütçeden ne kadar para harcandığını açıkladı. Demirtaş'a göre doların sabit tutulurken, tam 130 milyar lira paranın yakıldığını iddia edildi. Demirtaş paylaşımın sonuna da "off off" ibaresini ve asık bir surat emojisini ekledi. İşte Özgür Demirtaş'ın paylaşımı:

"Dolar/TL yi yerinde tutabilmek için verdiğimiz Bütçe açığı inanılmaz büyük. Yaklaşık 130,000,000,000 Türk Lirası"

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