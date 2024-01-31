Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi! Geri dönüyor

Kaynak: Volley NEWS
Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi! Geri dönüyor
A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'te harikalar yaratan Melissa Vargas, Türkiye'ye geri dönüyor.

Geçen sezon Fenerbahçe Opet'te oynayan Melissa Vargas, sezon başı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geri dönmüştü.

Hem A Milli Voleybol Takımı'nda hem de Fenerbahçe Opet'te muhteşem bir sezon geçiren Melissa Vargas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Melissa Vargas'ın menajeri, Tianjin ile oyuncunun Çin Ligi sona ermeden serbest bırakılması için anlaştı.

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SAKATLANMIŞTI
Melissa Vargas, Tianjin Bohai Bank takımında sakatlık geçirmiş ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Milli voleybolcu sakatlığını atıp antrenmanlara başladı.

MENAJERİ AÇIKLADI
Tianjin, Çin Süper Ligi'nin şampiyonluk finali hala devam etmesine rağmen Vargas'ı erken serbest bırakmayı kabul etti. Melissa Vargas'ın menajeri, Tianjin ile oyuncunun Çin Ligi bitmeden serbest bırakılması için anlaşmaya vardı.

Milli yıldız voleybolcu omuz sakatlığı nedeniyle Çin'de maçlarda oynayamıyordu. Vargas sezonun geri kalanında Fenerbahçe Opet tarafından resmi olarak tescil edilebilir.

EN ERKEN 4 ŞUBAT'TA DÖNECEK
Diğer taraftan Vargas final serisinin sonuna kadar Çin'de kalacak. Dördüncü maç 3 Şubat'ta yapılacak.

Eğer seri uzarsa 5. maç da 6 Şubat'ta oynanacak. Vargas final serisi bittikten sonra Türkiye'ye dönecek.

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