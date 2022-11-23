Düzce ve Sakarya'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi

Düzce'de saat 04:09 sularında, merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadıklarını belirtirken, okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı:

"İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun."

SAKARYA'DA DA OKULLAR TATİL

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle Sakarya'da okulların bugün tatil edildiğini duyurdu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Değerli Hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. "