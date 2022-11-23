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Düzce depremini İstanbul Pendik’teki papağan böyle hissetti

Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da da hissedilirken, Pendik’te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 07:12
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İstanbul Pendik’teki papağan Düzce'deki depremi böyle hissetti

Düzce depremini İstanbul Pendik’teki papağan böyle hissetti
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İHA'nın haberine görne, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem İstanbul’da da hissedildi. Pendik’te ise evde bulunan bir papağanın depremi önceden hissettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında papağanın yaklaşık 19 saniye boyunca kanatlarını çırptığı, kafesten kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

 

 

 

 

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﻿Düzce depremini İstanbul Pendik’teki papağan böyle hissetti
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