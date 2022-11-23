Son dakika... Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara’dan da hissedildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı. Deprem 6.5 km derinlikte meydana geldi.

Deprem İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra; Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne illerinden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin yerel büyüklüğünün ise 6,0 olduğu belirtildi.

Öte yandan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü de 6,1 olarak açıkladı

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir" dedi.

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ, TAKİP EDİYORUZ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: YARALANMA YA DA ÖLÜM HABERİ YOK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de NTV canlı yayınında "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremin hiçbir vatandaşımıza zarar vermemiş olması tek dileğimiz. Geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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