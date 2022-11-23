Düzce depreminin yeni görüntüleri. Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa dökerken deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce bu sabah 04.08'de 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD depremin merkez üssünü Gölyaka, Sarıdere olarak belirledi.

Bölge en büyüğü 4.2 olmak üzere birçok artçı depremle sallandı. Marmara bölgesi dışında İç Anadolu bölgesi de depremden etkilendi.

Düzce depreminin hissedildiği şehirler şöyle: İstanbul, Sakarya Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne'de de hissedildi.