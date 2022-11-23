Deprem kaç saniye sürdü. 1999 depremi ne kadar sürmüştü

Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 Salı günü Gölcük'te saat 03.01'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olmuştu.

Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Düzce Gölyaka'da saat 04.08'de meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem 17 saniye sürdü. Düzce’de 1’i yüksekten atlama sebebiyle ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.

Öte yandan Düzce'deki depremin ardından tedbir amaçlı evlerine giremeyen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından battaniye dağıtıldı ve sıcak yemek verildi. Deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası birçok Düzceli park ve bahçelerde sabahladı.