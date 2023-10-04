Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ü kimin niye sevmediğini tek tek açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e dair yaptığı çarpıcı paylaşımlarla öne çıkıyor. Babüroğlu bu defa Atatürk'ü kimin niye sevmediğini tek tek açıkladı.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ü kimin niye sevmediğini tek tek açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk'e yapılan saldırıların son zamanlarda artış göstermesi sonrasında sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Atatürk'ü kimin niye sevmediğini tek tek açıklayan Babüroğlu şunları yazdı:

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Atatürk’ü kim sevmez?

-İstanbul’u işgal eden İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan sevmez. İstanbul’u onlardan kurtardığı için.

-ABD ve Batı sevmez. Sevr’i yırtıp çöpe attığı için.

-Yunanlar sevmez, Batı Anadolu’yu işgalden kurtarıp onları denize döktüğü için.

-PKK terör örgütü ve Şeyh Sait işbirlikçileri sevmez, Türkiye’yi parçalayacak projeyi, Sevr’i engellediği için,

-İşgal döneminde İngilizlerle ve diğer işgalci devletlerle işbirliği yapanlar sevmez, köle olmalarını önlediği için,

-Afganistan ve benzer ülkelere özenenler sevmez, 17. Türk devletini kurduğu için…

İnsan bu vatanda yaşar da Atatürk’ü sevmez mi?..

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