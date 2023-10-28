Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili söylediği sözleri açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümünden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrünün son yılına ait bir anıyı aktardı.

Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında cumhuriyet kutlamalarıyla ilgili söylediği sözleri açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, 28 Ekim 1938 yılına ait bir anıyı paylaştı. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hasta yatağında manevi kızı Sabiha Gökçen ile arasında geçen konuşmada, Atatürk’ün Cumhuriyet Bayramı’nı hastalığı sebebiyle halkıyla kutlayamadığı için çok üzüldüğü ifade ediliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yakından takip edip her fırsatta kutlamalara katıldığı ve halkıyla buluştuğu belgelerle biliniyor.

Naim Babüroğlu’nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

28 Ekim 1938 Atatürk hasta yatağındadır. Sabiha Gökçeni kabul eder ve şunları söyler: “Yarın bayram değil mi Gökçen? Bu günü halkımla, halkımın içinde kutlamak isterdim. Beni Cumhuriyet Bayramı'nda halkımdan uzak tutan bu hastalığa lanet ediyorum."

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