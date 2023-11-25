Karikatürün katmerli edilgeni geldi. Emre Ulaş çizdi.

Usta Karikatürist Emre Ulaş, meclise sunulan rüşvet, yolsuzluk, ve israfların araştırılmasını reddeden Cumhur İttifakı’nın durumunu hiciv ve mizah dolu bir şekilde karikatürize etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Karikatürün katmerli edilgeni geldi. Emre Ulaş çizdi.

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, muhalefet tarafından meclise sunulan rüşvet, yolsuzluk, ve israfların araştırılmasını kabul etmeyip, oy birliğiyle reddeden Cumhur İttifakı’nın durumunu anlatan bir karikatür çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR:

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