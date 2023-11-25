Karikatürün katmerli edilgeni geldi. Emre Ulaş çizdi.

Usta Karikatürist Emre Ulaş, meclise sunulan rüşvet, yolsuzluk, ve israfların araştırılmasını reddeden Cumhur İttifakı’nın durumunu hiciv ve mizah dolu bir şekilde karikatürize etti.