Acı gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş, Türkiye’de yine değiştirilmek istenen seçim sistemini karikatürize etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Acı gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş çizdi

Çizdiği karikatürlerle gündemi düşündürerek yorumlatan usta karikatürist Emre Ulaş, mevcut anayasada 50+1 genel seçim sistemini, önce getirip şimdi yeni anayasa çalışmasıyla kaldırmak isteyen Erdoğan’ı ve Bahçeli’yi çizdi.

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Karikatürde MHP lideri Devlet Bahçeli, 50+1 seçim sistemini değiştirmek isteyen Erdoğan’a kafası karışık bir şekilde, neden caydığını “Hani 50+1 bizim için vazgeçilmez bir kriterdi?” diye soruyor. Bunun üzerine Erdoğan ise tek kriterini işte karikatürde göründüğü üzere yanıtlıyor.

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