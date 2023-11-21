Acı gerçeğin karikatürü. Emre Ulaş çizdi

Çizdiği karikatürlerle gündemi düşündürerek yorumlatan usta karikatürist Emre Ulaş, mevcut anayasada 50+1 genel seçim sistemini, önce getirip şimdi yeni anayasa çalışmasıyla kaldırmak isteyen Erdoğan’ı ve Bahçeli’yi çizdi.

Karikatürde MHP lideri Devlet Bahçeli, 50+1 seçim sistemini değiştirmek isteyen Erdoğan’a kafası karışık bir şekilde, neden caydığını “Hani 50+1 bizim için vazgeçilmez bir kriterdi?” diye soruyor. Bunun üzerine Erdoğan ise tek kriterini işte karikatürde göründüğü üzere yanıtlıyor.