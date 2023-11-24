Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, İsrail-Filistin savaşına dair 11 yıl önce çizdiği karikatürü yeniden kaleme aldı. Zira 11 yıldan beri savaşın tarafları ve destekçileri değişmedi. Değişen tek şey hayatını kaybeden masumların isimleri oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tüm Dünyanın utanacağı karikatür Türkiye'den geldi. Emre Ulaş çizdi

Çizdiği karikatürler ile Dünya ve Türkiye gündemini tek bakışta anlaşılacak şekilde resmeden Emre ulaş bu defa güldürmedi. Süregelen İsrail-Filistin savaşının tek gerçek tarafı resmedildi.

İşte o karikatür:

whatsapp-gorsel-2023-11-24-saat-15-22-41-5a033ddc.jpgUlaş’ın 11 sene önce çizip bugün sadece hatırlatmasının yeterli olduğu karikatürde İsrail-Filistin savaşına dair tüm gerçekler tek karede yer alıyor.

Sahada savaşan İsrail ve Filistin cephelerinde masum bebekler katledilirken 21. yüzyılda, sözde çağdaş devletler sadece barbarlıktan ibaret olan savaşı izliyor.

Masum bebekler katledilirken, 11 yıl önce Obama, bugün de Biden olup biten savaşta sadece izleyici olmakla yetiniyor.

Karikatürist Emre Ulaş, çizdiği karikatür ile yıllar geçse de Dünyanın ‘Barbarlık Oyunu’nda sadece izlediğini resmetti..

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