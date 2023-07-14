Emre Ulaş yine yaptı yapacağını günün karikatürünü çizdi

Çizimleriyle hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş CHP’deki değişim tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir karikatür çizdi.

Emre Ulaş yine yaptı yapacağını günün karikatürünü çizdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazanmasının ardından CHP’de değişim rüzgarları başladı.Seçim sonuçlarından sonra CHP içerisinden çok sayıda isim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlıktan istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Karikatürleriyle hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş CHP’deki değişim ve krizlerle ilgili ilginç bir karikatür çizdi.

İşte o karikatür:

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Karikatürde Kılıçdaorğlu’nun ağzından “Eee! Altı okun hepsi yerinde bu giden ne oku peki?

Oka balon çıkaran Ulaş: Parti içi demokrasi

'Değişim' tartışmalarını ilk önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatmıştı. Parti içerisindeki yerel seçim tartışmaları, liste krizleri ise sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde de CHP’de parti içi demokrasi isyanı yaşandı ve bildiri yayılandı. Emre Ulaş’ın bu karikatürü ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

ALTI OK

Altı Ok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerini temsil eden simgedir. 1927'de cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik ve milliyetçilik olarak tanımlanan dört ilkeye, 10-18 Mayıs 1931 tarihlerindeki üçüncü parti kurultayında devletçilik ve inkılapçılık ilkeleri eklenerek "altı ok" kavramı benimsenmiştir

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