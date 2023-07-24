Emre Ulaş’tan zamları yapan Erdoğan karikatürü

Mizah ve gülmecenin usta ismi Emre Ulaş, vatandaşın her geçen sırtına binen zamları ve vergileri karikatürize etti. Ulaş'ın ‘Mizah böyle yapılır’ dedirttiği karikatürü çok ses getirecek.

Emre Ulaş’tan zamları yapan Erdoğan karikatürü

28 Mayıs seçimlerinden sonra da Türkiye’nin en büyük problemi olmaya devam eden ‘ekonomi problemi’ çözülememeye devam ediyor.

İktidar tarafından Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan bu dönemde, yanlış ekonomi politikaları sayesinde her geçen daha da derinleşen ekonomi problemi, vatandaşın sırtına zam ve vergilerle çözülmeye çalışıyor.

Mizah ve güldürmecenin usta ismi Emre Ulaş, son çizdiği karikatürde vatandaşın sırtından inmeyen, aksine her geçen gün daha da artan ‘vergi ve zamları’ karikatürize etti.

Ulaş karikatüründe, bir masada oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, arkasında yığılı olan zam ve vergiyi temsil eden taşları, mancınık ile vatandaşın sırtına fırlatıyor.

Vatandaş ise Erdoğan'ın oturduğu yerden zam ve vergileri kendi sırtına bindirmesi üzerine Cumhurbaşkanı’na “Senin de işin zor be reiz! O kadar zammı, vergiyi tepemize yerleştirmek falan!..” şeklinde sesleniyor.

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