Ahmet Hakan tepkiler yağınca Erdoğan'ın şaka yaptığını söyledi. Bu yazıyı ibret olsun diye çerçeveletip duvara asın

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abdülkadir Selvi'nin kendisine sorduğu “Şehir hastaneleri ile konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz?” şeklindeki soruya verdiği yanıt tepki çekti. “Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey gereğini yapıyor” diyen Erdoğan için "İşte 'özgür' dediği basın..." yorumları yapıldı.

"ERDOĞAN ŞAKA YAPTI"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında konuyla ilgili "Hep gereğini yaptım, yaparım, yapacağım" başlıklı yazısında Erdoğan'ın programda 'talimat' vermediğini 'şaka' yaptığını iddia etti.

Hakan şakanın vatandaşlar tarafından abartıldığını söyleyerek 'küfür, hakaret ve iftira'ya maruz kaldığını belirtti.

Hiçbir zaman, bir iktidar partisi temsilcisi gibi davranmadığını söyleyen Ahmet Hakan "Yazdıklarım ortada" ifadesini kullandı.

Bir gazeteci olarak Demirel, Sezer, Gül dönemlerini yaşadığını söyleyen Hakan hiçbirinin döneminde Çankaya Köşkü’ne davet edilmediğini Çankaya Köşkü’ndeki büyük salonu ilk kez gördüğünü de ifade etti.

YAZDIKLARININ KİMİN İŞİNE YARADIĞINI UMURSAMIYORMUŞ

Yazı hayatına başladığım ilk günden bugüne kadar inanmadığı tek bir harfi bile yazmadığını söyleyen Ahmet Hakan; yazdıklarının kimin işine yaradığının zerre kadar umursamadığını da iddia etti ve ekledi: "Hep vicdanımın gereğini yaptım, yaparım, yapıyorum, yapacağım"

İşte program sonrası sosyal medyadan Ahmet Hakan ve Abdulkadir Selvi'ye gelen tepkilerden bazıları;