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Sorduğu soru yürekleri yaktı. 261 saat sonra enkazdan çıkartıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın meydana geldiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki Akademi Hastanesi enkazında, kurtarılan 2 kişiden biri olan 33 yaşındaki Mustafa Avcı ilk olarak "Nazlı enkazdan çıktı mı?" diye sordu

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:33
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Enkazdan çıktı sorduğu soru yürekleri yaktı

Sorduğu soru yürekleri yaktı. 261 saat sonra enkazdan çıkartıldı
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DHA ve İHA'nın haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde bulunan Akademi Hastanesi’nin enkazında sürdürülen çalışmalarda ekipler 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda depremden 261 saat sonra iki mucize birden yaşandı. 

Hastane enkazında hayatta olduğu belirlenen 2 iki kişi için sürdürülen çalışmaların ardından arama- kurtarma ekipleri, Mustafa Avcı ve Mehmet Ali Şakiroğlu'na ulaştı. Zamana karşı mücadele eden ekipler, Şakiroğlu ve Avcı'yı afetten 261 saat sonra enkazdan art arda sağ çıkardı. 

Depremin 11'inci gününün son saatlerinde enkazdan çıkarılan depremzedelerden Avcı, kendisini yakınları ile görüştüren arama- kurtarma gönüllüsünün elini öperken, telefondaki yakınına “Hepsi kurtuldu mu? Nazlı nasıl?Duyayım mı seslerini birazcık da olsa?” dedi. Telefondaki yakını ise, “Hepsi iyi” cevabını verdi. Bu anlara tanıklık edenlerin gözlerinin yaşlarla dolmasına neden oldu.

Yaralı kurtarılan Avcı ve Şakiroğlu, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

​BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA 

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu gece bir kez daha gözümüz aydın. 33 yaşındaki kardeşimiz Mustafa, enkaz altından depremin 261’inci saatinde kurtarıldı. İlk tıbbi müdahalesi Hatay Sahra Hastanesinde yapılıyor.”

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