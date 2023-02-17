İktidara yakın 287 yurt depremzedelere açılmadı. KYK yurtlarından öğrenciler apar topar çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara depremzedelerin yerleştirileceğini açıklaması tepki toplamıştı.

Hem eğitime ara verilmesi hem de KYK yurtlarının depremzedeler için gerekli konforu sağlayamayacak olması da hem depremzedeler hem de yardım ulaştırmaya çalışan vatandaşlar tarafından tepki topladı.

MEB verilerine göre; 2021-2022 döneminde toplam KYK yurdu sayısı yalnızca 776.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidara yakınlığıyla bilinen 287 yurt olduğunu ancak bu yurtlara dokunulmadığını belirtti. Karabat, TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunun, depremzedeler için açılması gerektiğini söyledi.

"KYK YURTLARINA DEPREMZEDELERİ YERLEŞTİRMEK KARARI PANİK HALİNDE ALINMIŞ BİR KARAR"

Karabat, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi kararının panik halinde alınmış bir karar olduğunu söyledi. Karabat, “Madem böyle bir karar alındı. Vakıfların, derneklerin de yurtları var. Öyleyse buralar da depremzedelerin kullanımına açılmalı” dedi.

Karabat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye önce kendi yurttaşının eğitimine ara veriyorsa, yabancı öğrencilerin eğitimini ve konaklamasını bence ikinci plana alabilir. Eğitimde yaşanan 6 aylık bir kayıp, deprem maliyetinin üstüne başka bir maliyet de koyar. Bu, Türkiye açısından bir kuşağın kaybolması anlamına gelir. Eğitim devam etmelidir.”

Öte yandan CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu üyesi avukat Murat Yıldız, üniversitelerin çevrimiçi eğitim kararına karşı Ankara Barosu tarafından yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtığını söyledi.