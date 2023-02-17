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Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır

‘Türkiye Tek Yürek’ yardım gecesinde Merkez Bankası'nın yaptığı 30 milyar TL’lik bağışa tepkiler sürüyor. Bağışın ne anlama geldiğini anlatan Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, “TCMB'nin gelecekte Hazine'ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir” diyerek yardımın enflasyonu artırabileceğine dikkat çekti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 01:37
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Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır

Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkıma uğrayan 11 ildeki vatandaşlara destek olmak için düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım gecesinde Merkez Bankası’nın yaptığı 30 milyar TL’lik bağışa tepkiler sürüyor.

Bağışın ne anlama geldiğini ve nasıl riskleri olduğunu Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara anlattı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bağış için “TCMB'nin gelecekte Hazine'ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir” dedi ve enflasyonu artırabileceğine dikkat çekti.

Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“TCMB'NİN GELECEKTE HAZİNE'YE AKTARACAĞI KÂRIN BUGÜNE ÇEKİLMESİDİR”

‘’Merkez Bankasının kamuya yaptığı "bağış" pratikte bir bağış mıdır?

TCMB kamuya bağış yaptığında gider yazar, kârı azalır, Hazineye sonraki sene daha az kâr aktarır. Yani işlevsel anlamda bu bir hibeden çok TCMB'nin gelecekte Hazine'ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir.

Ne işe yarar? Bu sene kamu finansmanını rahatlatır, bütçe açığı ve kamu borcu geçici olarak düşük görünür, kamunun faiz harcaması azalır.

Riski nedir? Öne çekilen bu transfer sonucu geçici rahatlama hissiyle kamu çok daha fazla harcama yaparsa enflasyonu artırır.’’

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