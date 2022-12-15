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Erdoğan kendisini kabul etmeyen Esad ile görüşmek için Putin'i devreye sokmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan daha önce kendisiyle görüşmeyi reddeden Esad için Putin’i devreye soktuğunu açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 22:51
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Erdoğan Esad ile görüşmek için Putin'i devreye sokmuş. Kendisi açıkladı

Erdoğan kendisini kabul etmeyen Esad ile görüşmek için Putin'i devreye sokmuş
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan "Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiniz. Orada Suriye başlığı adı altında Soçi Mutabakatı'nı hatırlattınız. Sonrasında Putin'in Orta Doğu Temsilcisi, 'Türkiye ile görüşmeler devam edecek' dedi ve 'Bir kara operasyonu yapılmaması yönünde ikna çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadesini kullandı. Siz de 'Birlikte karar ve uygulama noktasında destek istedik.' dediniz. Bu kapsamda acaba ortak bir operasyon veya ortak bir çalışma mekanizması mı söz konusu olacak? Nedir bu birlikte karar ve uygulama?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"SAYIN PUTİN'E TEKLİF ETTİM OLUMLU BAKTI"

"Burada, her ikisinde de şu anda belki gündemde olmayan ama daha sonra gelişmelerle gündeme gelebilecek birçok başlık söz konusu. Ama dikkat ederseniz bir şeyi daha açıkladım. O da şu, biz, şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir? Terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi Mutabakatı olsun, Astana olsun buralarda verilmiş kararımız var. Nedir bu karar? Sınırımızdan 30 kilometre güneyde biz rahatsız edildiğimiz zaman bu bizim güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda biz her türlü adımı atarız."

Bunun yeni bir şey olmadığını, Astana'da da gündemde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Daha sonra Soçi'de de görüştük, konuştuk. Yapılan iş bu. Kaldı ki bizim Suriye'de Rusya'yla olan koordinasyonumuz da yeni değil. Suriye'de bir de koalisyon güçleri olayı var. Bu koalisyon güçlerinin içinde kim var? Başta Amerika var. Yanında Fransası, Almanyası, İngilteresi var. Bütün bunların olduğu bir coğrafyada biz, ülkemizin güvenliği için tedbirlerimizi alıyoruz."

ESAD GÖRÜŞMEYİ REDDETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Reuters’ın üç kaynaktan edindiği bilgilere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme teklifini reddettiğini duyurmuştu. Haber gündemdeki sıcaklığını korurken Erdoğan’ın “Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız” sözlerini kullanması dikkat çekti.

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vatandaş
15.12.2022 23:28
kendisine muhalif olan seçmene düşman gibi bakıyor. varsa yoksa koltuk. bunun için yapmayacağı şey yok. Allah hepimizi korusun. dün kara dediklerine bu gün ak, ak dediklerine de kara diyor.  
 
Boşşveeer
15.12.2022 23:22
Ayıp değil mi asrın lideri ne.  
 
merdanoğlu
15.12.2022 23:14
ne konuşabilir onu pek merak ediyorum doğrusu bu kadar da olmaz yahu  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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