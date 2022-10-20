﻿Erdoğan, neden ısrarla ''Bay Kemal''i istiyor?

Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olarak parti grubunda yaptığı konuşmada "Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış daha ortalarda Cumhurbaşkanı adayları yok. Kürsüye çıkıyor, 'ya benimle olun ya önümden çekilin' diyor. Efeleniyor ha..." dedi.

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Seçim kapıya dayanmışken rakip partiye "çık karşıma" demenin bir değeri yoktur. Zaten çıkacak...

Erdoğan, bu konuşmayla, rakip olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gözüne kestirdiğini sergilemiş oluyor. Erdoğan, sürpriz bir aday istemiyor ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, kazanmak için şart görüyor...

Peki ama Erdoğan, aday olabilecek mi ki kendisine rakip seçiyor?

Muhalefetin Erdoğan'ın adaylığına hiçbir itirazı yok ama Anayasa Hukuku Profesörü Korkut Kanadoğlu, Cumhuriyet TV'deki konuşmasında, anayasanın bu konuda çok açık olduğunu, bir kişinin üç kez cumhurbaşkanlığı görevini yürütemeyeceğini söyledi.

Kanadoğlu, erken seçim kararının son ana bırakılmasının Anayasa'ya karşı hile olacağını, muhalefetin bu hamleye de karşı çıkması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "2017 anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanı'mız ilk defa 2018'in 24 Haziranı'nda cumhurbaşkanı seçildi. İki defadan fazla seçilemez kuralı buradan işlemeye başlıyor" görüşünde... Bızdağ, Erdoğan'ın 2014'te de oyuyla Cumhurbaşkanı seçilmiş olmasını saymıyor!

Tabii bir de "tartışmalı diploma konusu" var ama muhalefet, bunu da hiç gündeme getirmiyor...

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Erdoğan, en uygun rakip olarak seçtiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi hakkında ise "Bu zat seçimlere ayların kaldığı dönemde ABD'ye gitti. Benzin istasyonuna girmiş, hamburgerci varmış, 8 saat orada geçmiş. Bu görüntüleri vermek için ta oralara kadar gitmeye gerek yoktu. Ülkemizde de benzer görüntüleri verebilirdi. Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları, karanlık kısımları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika'ya gönderen partisine düşer. Bu zatın ABD'de görüştüğü FETÖ iltisaklı kişilerle muhasebeyi yapmak da 6'lı masadaki ortaklarının görevidir diye düşünüyorum." dedi.

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün AKP'yi kurmadan önce ABD temaslarını ise muhalefet hiç gündeme getirmiyor. Sanki hep birlikte Erdoğan'ın aday olabilmesi ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi için ortam hazırlıyorlar.

Daha 1996 yılında Refah Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda, CIA'nın eski Türkiye ve Orta Doğu masası şefi Graham Fuller ile görüşen Abdullah Gül idi...

Erdoğan da Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı iken, ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz, Amerika'nın Adana Konsolosu Elizabeth Shelton, İstanbul Başkonsolosu Caroline Hagins, ABD Büyükelçilik Müsteşarı Silwer Lawrens ve CIA görevlisi Kenny Bob ile görüşmüştü.

ABD Başkanı tarafından 2004 yılında verilen Büyük Orta Doğu Projesi Eş Başkanlığı görevini kabul eden de Erdoğan değil midir? AKP'nin programının esasını oluşturan 3.5 sayfalık gizli belge, daha parti kurulmadan önce, bir lobi şirketi üzerinden ABD'den gönderilmedi mi?

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CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu bu bilgileri ısrarla kullanmadı... Erdoğan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimlerle görüştüğünü isim olarak söylemiyor ama bu kişilerin FETÖ iltisaklı olduğunu iddia ediyor! İş bilenin, kılıç kuşananın!

Erdoğan, "Bay Kemal"in Cumhurbaşkanı adayı olmasına dünden razı...