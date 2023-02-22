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  • Erdoğan'dan Osmaniye Belediye Başkanı'na: Kadir Bey, tebrik ediyorum. Maşallah şehrin temizliği gayet güzel

Erdoğan'dan Osmaniye Belediye Başkanı'na: Kadir Bey, tebrik ediyorum. Maşallah şehrin temizliği gayet güzel

Erdoğan ve Bahçeli gelmeden önce şehirde asfaltlama çalışması yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı Erdoğan bu sözlerle tebrik etti: Kadir Bey, tebrik ediyorum. Maşallah şehrin temizliği gayet güzel.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:50
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Erdoğan Osmaniye Belediye Başkanı'nı tebrik etti

Erdoğan'dan Osmaniye Belediye Başkanı'na: Kadir Bey, tebrik ediyorum. Maşallah şehrin temizliği gayet güzel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli depremden etkilenen Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Erdoğan'ın Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı şehrin temizliğinden dolayı tebrik ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Erdoğan, Başkan Kara'ya, "Kadir bey tebrik ediyorum, Şehrin temizliği gayet güzel." dedi. Osman Kara ise, "Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Devletimizin, zatıaliniz sayesinde" diye yanıt verdi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin Osmaniye'ye ziyareti öncesi şehirde asfaltlama çalışması yapıldığı görüntüler de sosyal medyada gündem olmuştu.



"Osmaniye'de Son Dakika" sayfasında yer alan videoda, Saimbey Orta Okulu çevresinin asfaltlandığı belirtilerek, yolun asfaltlanma anlarına yer verildi.

İşte o görüntüler:

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