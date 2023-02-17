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Memleketi Osmaniye’de Devlet Bahçeli'ye tepki

Osmaniyeliler, Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, Bahçeli'ye hem geçmiş olsun ziyaretine gelmediği için, hem de Devletbey Konağı'nı açmadığı için kızgın olduklarını belirtti.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:53
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Osmaniye'den Devlet Bahçeli'ye tepki

Memleketi Osmaniye’de Devlet Bahçeli'ye tepki
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6 şubat tarihinde meydana gelen iki büyük depremin ardından, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ büyük hasarlar almış binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.

Deutsche Welle (DW) Türkçe’den Burcu Karakaş, Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de depremzedeler ile görüştü.

Memleketi Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki yağdı. Bir vatandaş tepkisini, "O kadar insan buraya yığıldı, şu kapıyı açıp da çocukları içeriye almadılar. Depremin ilk günü şu kapıyı açıp yağmurun altındaki insanları bahçeye alabilirlerdi." ifadeleriyle dile getirdi.

BAHÇELİ TEPKİYİ KENDİ YARATTI

Osmaniye'de yaşayan T.E., kentteki yıkımın en çok yaşandığı İstasyon Caddesi'nde oturduğunu ve depremde onlarca akrabasını kaybettiğini söyledi. Öfkeli depremzede Bahçeli'ye en çok da "Devlet Bey Konağı”nı açmadığı için kızdı. Bahsi edilen konağın  Bahçeli'nin Osmaniye'de doğduğu evin yerine yapılan ve Osmaniye'yi ziyaret ettiğinde kaldığı konak olduğu biliniyor.

Deprem sonrası memleketini henüz ziyaret etmemiş olan Devlet Bahçeli'ye yönelik tepkiden konu açıldığında Osmaniyeliler, "Tepki var tabii, tepkiyi kendi yarattı” ifadelerini kullandı. 

HASTA OLDUĞU İÇİN GELEMEDİ DENDİ

Osmaniye'de  Bahçeli'nin "hasta olduğu için gelemediği” söylentisinin olduğu ifade edildi.

Depremdeki Bahçeli tepkisini dile getiren T.E. şu ifadeleri kullandı:

"Benim Osmaniye'de 21 can kaybım var. Kim verecek bunun hesabını? Bahçeli daha Osmaniye halkına 'Geçmiş olsun'a bile gelmedi. Oy zamanı herkes gelip yalakalık yapıyor. Televizyonda Osmaniye'yi hiç göstermediler. Burası hep can pazarıydı. Bu saatten sonra AK Parti'ye de MHP'ye de oy yok. Bizleri ölüme terk ettilerse bu ülkede onlara oy yok. Bir kere oy verdim, pişman oldum.”

Yine depremzedelerden biri olan İlyas isimli vatandaş, "Binadan çıktıktan sonra ölümün eşiğindeydik tekrardan. Binalar kendi kendine üzerimize yıkılmaya başladı. Üç beş metre ile kurtulduk. Burada en güvenli yer konağın olduğu yerdi ama açmadılar. Evin içini istemedik biz, bahçeyi diyoruz. Sadece bahçeye yağmurda çocukları alsalardı o bile yeterdi bize." diyerek "Devlet Bey Konağı"'nın açılmamasına tepki gösterdi.

Bahçeli, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana ve Malatya'da milletimle tek ses olacağım, sırayla ziyaret edeceğim” demişti.

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