﻿Erdoğan Şam'a Esad'la görüşmeye ailece gitsin

"Erdoğan bitti, AKP çöktü" şeklindeki teşhislerimi haklı çıkartan Recep Tayyip Erdoğan siyaseten savrulup duruyor.

Hatırlatmalar yapayım…

Temmuz 2008'de Paris'te yapılan Akdeniz Birliği zirvesi sırasında Erdoğan çifti Esad çiftiyle bir araya gelmiş, Erdoğanlar, Esadları Türkiye'de tatil yapmaya davet etmişlerdi

Erdoğan eşi Emine, kızı Sümeyye ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ı Bodrum havaalanında uçağın kapısında karşılamıştı.

Birbirlerine sarılarak öpüşen Erdoğan ve Esad ile eşleri, birlikte poz vermişler, ailece tatil yapmışlardı.

Çok mutlulardı çook…

O günlerde Erdoğan şöyle diyordu;

-"Kardeşim Esad…"

Aradan geçen sürede Arap Baharı rüzgârına BOP eş başkanı olarak katılan Erdoğan'ın tavrı hızla değişti:

-"Katil Esed…"

Erdoğan 5 Mayıs 2013'te Tweet paylaştı:

-"Ey Beşar Esad vallahi bunun hesabını vereceksin. Allah izin verirse bu katilin dünyada hesap vereceğini göreceğiz…"

2011'de Türkiye'yi Suriye batağına sokan 5 milyon Suriyelinin Türkiye'ye sığınmasına neden olan ve Türk milletinin hakkı olan 100 milyar doları Suriyeliler için harcayan Erdoğan'dır.

11 yılda yaşattığı bu olumsuz tablodan sonra Erdoğan geçen gün dedi ki;

-"Seçimden sonra gel sil baştan yapalım…"

Esad'dan randevu isteyen bu çağrısı gösterdi ki;

-Katil Esed, kardeş Esad oldu…

Seçimden sonra ana muhalefet partisi olacak AKP'ye öneriyorum:

-Erdoğan, Şam'a Esad ile görüşmeye ailece gitsin…

Değerli okurlarım,

Gelelim Erdoğan'ın iç siyasette yaşadığı savrulmalara…

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 sonrası ucube Tek Adam Rejimi nedeniyle büyük ekonomik krize neden oldu. Cumhur İttifakı büyük oy kaybı yaşamaya başladı.

Erdoğan baktı ki AKP ve MHP oyları hızla dibe vuruyor.

Baktı ki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini kazanma şansı yok, başladı yeni ortaklar aramaya...

Önce Saadet Partisi'ne çengel atarak Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na çağrı yaptı;

-"Bu gidiş doğru bir gidiş değil. Gelin şu işi yoluna koyalım. Geleceğimize yönelik bir ortak oluşumun adımlarını atalım…"

Temel taşı gibi sağlam siyaset yapan Temel Karamollaoğlu bu çağrıyı elinin tersi ile itti.

Erdoğan HDP'ye çengel attı ama önce HDP'yi eleştiren Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Erdoğan ve Bahçeli'nin şu sözlerini hatırlatayım:

-"HDP eşittir PKK…"

"Denize düşen yılana sarılır" misali Erdoğan, Anayasa değişikliği bahanesi ile HDP'nin kapısını çaldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP heyeti Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası sürerken HDP üst yönetimi ile kucaklaştı.

Anlaşıldı ki Erdoğan'ın hedefi;

-Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatmasını engellemek,

-Bu jeste karşılık, HDP'yi Cumhur İttifakı'nın parçası yapmak,

-Selahattin Demirtaş'ı salıvermek,

-Cumhur İttifakı'nı AKP, HDP, MHP, BBP ile oluşturmak…

HDP nasıl tavır alacak bekleyelim görelim…

Değerli okurlarım,

Erdoğan, İYİ Parti'ye ve lideri Meral Akşener'e de şöyle yalvar yakar oldu;

-"CHP'yi bir kenara koyalım, altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti - OU) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor?

Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse millî ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir."

Meral Akşener, Osmanlı tokadı ile Erdoğan'ı şöyle tersledi:

-"Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık. Masaya oturan açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının yaptığı yerli ve millî tanımına ihtiyaç duyan bir parti değiliz.

İYİ Parti, çizgisinde kırık olmayan dün neyi savunuyorsa bugün de aynısını savunan insanların partisidir. Dolayısıyla geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında değiliz."

Yahu Erdoğan sen bugün HDP kapısında değil misin?

"Ele verir talkını, kendi yutar salkımı…" sözü tam da sana uygun Erdoğan

Nazım Hikmet ne diyor?

-"Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır.

Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır…"

Erdoğan yarın Demokrat Parti'ye, Gelecek Partisi'ne ve DEVA'ya da iş birliği çağrısı yaparsa şaşırmayın…

Değerli okurlarım,

Vatan Partisi Merkez Basın Bürosu Başkanı Gülşen Şen Korkman'ın gönderdiği mesajı etik mesleki anlayışım nedeniyle aynen yayınlıyorum:

"Sayın Orhan Uğuroğlu

1-Vatan Partisi, PKK terör örgütünün meclisteki uzantısı HDP ile hiçbir konuda iş birliği halinde olmamıştır, olmayacaktır. Vatan Partisi, AK Parti heyetinin HDP'ye yaptığı anayasa için destek ziyaretine tepki gösteren tek partidir.

2-Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 9 Kasım 2022 tarihinde "HDP ile Anayasa Yapılmaz, Anayasa Yıkılır" başlıklı basın açıklaması yapmıştır.

3-Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de terör saldırısının gerçekleştiği yere giderek, "Türk Bayrağının olduğu yerde terörün yeri ya hapishanedir ya mezardır" demiştir.

4-Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için mücadele eden ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunan tek siyasi partidir."