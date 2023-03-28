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Sokak röportajında 85 yaşındaki hacı dede kime oy vereceğini açıkladı

Sokak röportajında 85 yaşındaki adam seçimlerde Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyerek, "Ne olursa olsun bu sefer Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim" dedi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:00
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Sokak röportajındaki yaşlı adam kime oy vereceğini söyledi

Sokak röportajında 85 yaşındaki hacı dede kime oy vereceğini açıkladı
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Editör: Ayşe Memiş 

Seçime sayılı günler kala sokak röportajları ve ankeler de arttı.

Kanal Dünyası adlı YouTube kanalı seçimle ilgili bir sokak röportajı gerçekleştirdi. Röportajda 85 yaşındaki adama mikrofon uzatıldı.

85 yaşında olduğunu belirten yaşlı adam Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.

Yaşlı adam, “85 yaşındayım hiçbir parti üyeliğim yok. Her partiye de oy verdim ama bu kez Kılıçdaroğlu’na verip deneyeceğim.” dedi.

Muhabirin "Sığınmacı konusu mu ekonomi konusu mu diye" sormasının ardından yaşlı adam, “Ne olursa olsun bu sefer Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İFLAS EDİYOR. KILIÇDAROĞLU GELECEK 

Öte yandan yine bir sokak röportajında emekli gazeteci olduğunu söyleyen adam “Eğitim seviyesi düşük ülkenin. Türkiye iflas ediyor. Ukrayna’dan buğday, saman getiriyor ya. Kılıçdaroğlu gelecek. Millet bundan bıktı. Bir alyans 100’le gelen bir serveti var. Kuzey Kıbrıs’a gittim geçen gün bizim paramızı almadılar" sözleri gündem olmuştu.

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