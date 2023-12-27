TFF Süper Lig'in 'en' centilmenlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fair Play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturması amacıyla TFF Fair Play Ödülleri projesini hayata geçirmişti. Kasım ayı birincileri de belli oldu.

Ali Erten başkanlığında, Mustafa Sait Gönen, Burhanettin Hacıcaferoğlu, Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Berrin Altınöz ve Metin Tekin'den oluşan TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Kasım ayı birincilerini açıkladı.

Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda "En Centilmen Takım" Samsunspor, "En Centilmen Teknik Direktör" Pendikspor'dan Ivo Vieira ve "En Centilmen Futbolcu" da Trabzonsporlu Edin Visca seçildi.

Samsunspor; Beşiktaş maçında sahaya "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" için, direncin ve dayanışmanın rengi olan mor renkte tasarlanmış ve üzerinde 15 farklı dilde 'Kadına Şiddete Hayır' yazan bir forma ile çıkmış ve "Dünyanın En Ağır Forması" olarak adlandırmıştı.

Pendikspor Teknik direktörü Ivo Vieira da 4-1 yenildikleri Başakşehir maçının ardından objektif özeleştirileri ve rakibi tebrik eden açıklamaları nedeniyle "En Centilmen Teknik Direktör" seçildi.

Trabzonsporlu Edin Visca ise mesleğine olan profesyonel yaklaşımı, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve futbolun tüm paydaşlarına karşı sergilediği saygılı ve örnek davranışları ile Kasım ayının en centilmen futbolcusu olarak belirlendi.

Ayrıca; 18 Kasım tarihinde Almanya'ya karşı oynadığı özel maçın seremonisinde, üşümemeleri için seremoniye birlikte çıktıkları çocuklara eşofmanlarını veren ve bu hareketleri ile bütün dünyada alkış alan A Milli Erkek Futbol Takımı bu davranışı kurul tarafından övgüye değer bulundu.