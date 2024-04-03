Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Hatayspor maçıyla ilgili flaş açıklama: Ali Şansalan net penaltıyı vermedi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Hatayspor'u 1-0 yendiği maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarıyla ilgili konuştu.

Toroğlu şu ifadeleri kullandı:

- Icardi'nin golünden önce faul var mı: Ortada bir pozisyon, faul olabilirdi. Hakemin kararına kalmış.

- Hatayspor'un 58. dakikada Sergio Carlos Strandberg ile attığı golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesi: Pozisyon net ofsayt. Burada önemli olan konu nasıl bu kadar uzun sürüyor? Pozisyon tartışmasız ofsayt.

- Hataysporlu Rivas'ın ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı: Bu pozisyon penaltı olmalıydı. Barış Alper, ittiği için Hataysporlu oyuncu dağılıyor. Topa vururken dengesini kaybediyor. Net penaltı.

