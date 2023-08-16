Eski eşi Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a sert tepki

Eski eşi Serdar Ortaç’ın kendisiyle ilgili açıklamaları, Chloe Loughnan’ı sinirlendirdi: “Cevap vermeye Türkçem yetmiyor, herhalde özel hayatında sorun yaşıyor.”

Eski eşi Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a sert tepki

Editör: Özlem KIRAL

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir canlı yayın yaparak eski eşi hakkında sert sözler söylemişti: “Eski karıma tüm ipleri verdim, ne oldu, ağzıma s..tı.”

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ÇOK GÜZEL CEVAP VERİRDİM
Önceki gün sevgilisi Fergus Hennessy ile Nişanta-şı’nda görüntülenen Chloe Loughnan’a Serdar Ortaç’ın bu açıklaması soruldu. Ünlü manken şöyle konuştu: “Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil, bütün kadınlar için sert sözler söylemiş.”

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Seneye evleniyoruz

Fergus Hennessy ile nişanlandığını söyleyen Chloe Loughnan, “Seneye evleneceğiz. Düğünümüzü Avrupa’da yapmayı düşünüyoruz ama yüksek olasılıkla burada yaşarız. Seneye nişanlım da Türkçe öğrenmiş olur ve sorularınızı kendisi cevaplar” dedi.

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