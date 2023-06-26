Serdar Ortaç bu habere çok sevindi. Eski eşi Chloe evleniyor

Editör: Osmancan EROK

Serdar Ortaç'ın 2014 - 2019 arasında evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan, yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Serdar Ortaç'ın 2014 - 2019 arasında evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan, yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

Fergus Hennessy'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Chloe Loughnan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, daha sonra Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

"ŞUTLADI BENİ!"

Öte yandan aylık 700 bin liralık nafaka nedeniyle eski eşi Chloe Loughnan ile davalık olan ve zaman zaman sert açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikâyet mi ettim? Annem, 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı" açıklamasında bulunmuştu.

''CEBİME GİREN HER KURUŞ ESKİ HANIMA GİDİYOR''

İki yıl önce Chloe Loughnan'ın nafaka yüzünden kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Serdar Ortaç, "Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz, cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. Yapacak bir şey yok" demişti.