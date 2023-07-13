Dalgınlığının kurbanı oldu! Serdar Ortaç az kalsın evini yakıyordu

Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, konserlerinden kalan vaktini sosyal medyada canlı yayın yaparak geçiriyor. Ev yaşantısını paylaşan şarkıcı, canlı yayın esnasında takipçisinin uyarısıyla ocağı açık unuttuğunu fark etti.

"AZ KALSIN EVİ YAKACAKTIK"

MS hastalığından dolayı vaktinin büyük bir kısmını evinde geçiren Serdar Ortaç, boş vakitlerinde canlı yayın açarak takipçileriyle sohbet ediyor. Son yayınında gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, bir takipçisinin uyarmasıyla ocağın açık kaldığını fark etti. Hemen yerinden kalkıp ocağı kapatan Ortaç, "Ocak mı ötüyor acaba? Ocak açıkmış... Allah razı olsun. Az kaldı evi yakacaktık" dedi.