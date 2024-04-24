Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti
Uzun süre Göztepe'de forma giyen eski milli futbolculardan Mehmet Işıkal, 83 yaşında vefat etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi, efsane futbolcumuz Mehmet Işıkal'ı (Papi) kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve kulübümüzün efsane ismi Mehmet Işıkal'ın naaşı yarın ikindi namazını müteakip Hocazade Camisi'nden kaldırılacak. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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A Milli Takım formasıyla 5 maça çıkan Mehmet Işıkal, yaklaşık 10 yıl Göztepe'de forma giymişti.

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MEHMET IŞIKAL KİMDİR?

Mehmet Işıkal (Papi Mehmet) 1941 yılında dünyaya geldi.

Işıkal, kariyerine İstanbul Hürriyetspor amatör takımında başladı.

1960 yılında Bursa Acar İdmanspor'a transfer oldu.

Amatör olarak bir yıl daha oynadıktan sonra 1962'de İzmirspor'a katıldı.

İzmirspor'da 6 ay oynadı ve askere gitti ve İzmir Karagücü takımında oynadı.

Askerliğini bitirdikten sonra Feriköy'e transfer olan Papi Mehmet, 1966 yılında efsanesi olduğu Göztepe'ye transfer oldu.

Yaklaşık 10 yıl İzmir ekibinde oynayan Işıkal, futbolu da burada bıraktı.

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