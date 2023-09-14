Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi

Mizah ustası Emre Ulaş, emeklinin karnından gelen gurultu seslerine dayanamayan iktidarın durumunu çizdi.

Gerçeğin ta kendisinin karikatürü. Emre Ulaş hakikati çizdi

Spot: Mizah ustası Emre Ulaş, emeklinin karnından gelen gurultu seslerine dayanamayan iktidarın durumunu çizdi.

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, emekliyi maaş zammı konusunda aylardır oyalayan iktidarı hicvetti. Emeklinin yaşadığı hakikati ustaca anlatan Ulaş'ın karikatüründe, Erdoğan'ın emeklilerin karın gurultusuna dayanamayarak Şimşek'ten zammı yapmasını istediği görülüyor.

Karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir masada, emeklinin gurultusunu duymamak için kulaklarını kapatarak oturuyor. İşte Ulaş'ın o karikatürü:

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Karikatürde, emeklinin karın gurultusu nedeniyle geceleri uyuyamadığı görülen Erdoğan, Şimşek'e "Yap şu zammı Mehmet, bu gurultu dayanılır gibi değil! Gece gündüz uyku muyku yok!" diyor.

Şimşek ise Erdoğan'ın bu isteğine, "Ama reel ekonomi!? Bi tıkaç şeyetsek!" diye yanıt veriyor. Küçük bir çocuk şeklinde masada oturan Devlet Bahçeli ise, bu süreçte kulaklarını tıkayarak gurultuyu duymamaya çalışıyor.

EMEKLİ AYLARDIR ZAM BEKLİYOR

Temmuz ayında asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından, gözler emekli maaşına yapılacak zamma çevrildi. Türkiye'de yaklaşık 9.5 milyon emekli, aylardır hükümetten zam bekliyor.

Mevcut ücretlerle en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den başlıyor. Asgari ücretin altındaki maaşlarla milyonlarca emekli karnını doyurmaya çalışırken, yurdun dört yanından geçinemediği için ek iş yapmak zorunda kalan emeklilerin görüntüleri gelmeye devam ediyor.

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