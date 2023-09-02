Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı

Ömer Fethi Gürer, ülkemizde et fiyatlarının artmasına, et ve canlı hayvan ithalatına yönelinmesine neden olan buzağı ölümlerini, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Et ve süt fiyatlarını artıran ölümler meclise taşındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, buzağı ölümleriyle ilgili sayılar verilerin açıklanması ve ölümlerin neden olduğu olumsuzlukların açıklanması istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, ülkemizde buzağı ölümlerini önlenmesi halinde, canlı hayvan ve karkas et ithalatının bu kadar artmayacağını, dolayasıyla et fiyatlarının bu kadar artmayacağını belirtti. Gürer, dar ve sabit gelirlilerin son yıllarda evine et alamaz duruma gelmesine de neden olan buzağı ölümleriyle ilgili soru önergesinde şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

Ülkemizde buzağı ölümleri, hayvan varlığı azalması, açığı konusunda önemli sorunlara vesile olmaktadır. TİGEM çiftliklerinde dahi buzağı ölümleri Avrupa ülkelerinin kabul ettiği standartların üzerindedir.

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2022 ve 2023 yıllarında buzağı ölümleri sayısı kaçtır?

Ülkemizde buzağı ölümlerinin yüksek olmasının nedenleri nelerdir?

Buzağı ölümlerinin önlenmesi için yapılan çalışmalarda istenen gelişme sağlanabilmiş midir?

Buzağı ölümlerinin nedenleri arasında hayvan ırkına göre bir neden araştırması yapılmış mıdır?

İthal hayvanlardı buzağı ölüm oranı incelenmiş midir?

Hayvan refahının ölümlere etkisi nedir?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer hayvancılıkta sorunun yanlış uygulamalardan kaynaklandığını, doğru ve gerçekçi politikalar ile ülkemizde et ve hayvan açığı olmayacağını belirtti. Yem fiyatlar artışın önlenememesi yanında buzağı ölümü ve hayvan hastalıklarının oluşturduğu sorunların hayvancılıkta süreci olumsuz kıldığını ifade etti.

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