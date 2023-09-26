İktidarı da muhalefeti de güldürecek karikatür. Emre Ulaş yan masanın ikramını çizdi

Mizahın usta ismi Emre Ulaş iktidarı ve muhalefeti güldürecek karikatürü çizdi. Ulaş’ın karikatüründe ‘yan masanın’ ikramı yer aldı.

İktidarı da muhalefeti de güldürecek karikatür. Emre Ulaş yan masanın ikramını çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş hem iktidarı hem de muhalefeti güldürecek karikatürü çizdi. Ulaş, karikatüründe 6’lı masadan gelebilecek ‘ikram’ yer aldı.

İşte Ulaş’ın o karikatürü:

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Ulaş’ın karikatüründe Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yer aldı. Karikatürde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan’a seslenerek “Ahmet, Ali! Nerede kaldınız daha anayasayı değiştireceğiz. Hadi gelin, yerleriniz hazır” diyor.

AKP’nin yıllardır yapmaya çalıştığı yeni anayasa yeniden gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada AKP grubunun Meclis’teki partilere anayasa çalışmalarına katılmaları için çağrıda bulunacağını söylemişti.

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