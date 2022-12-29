Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı

Saray'da yapılan EYT zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklama sonrası konuyla ilgili siyasi parti liderlerinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Söz konusu haklarını almak için uzun zamandır seslerini çıkaran EYT'lileri kazanımları için kutlayan parti liderlerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuya dair çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'a çağrıda bulunan ve sıradaki düzenlemeyi duyuran Akşener şu tweeti attı:

İşte bize böyle gel sayın Erdoğan...

Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun.

Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun.

Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var.

Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim.