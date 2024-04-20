Flaş Bonucci iddiası

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı’nda normal süresi Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli futbolculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtardı.

Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.

Özellikle Fenerbahçe’nin kullandığı son penaltıda Bonucci’nin golü bulamaması büyük tartışmaları beraberinde getirmiş, tecrübeli yıldız eleştirilmişti. İtalyan medyası da Bonucci’yle alakalı çok dikkat çeken bir haber yayınladı.

KAÇAN PENALTI NEYİ YAKLAŞTIRIYOR?

Corriere dello Sport’un bugünkü ‘Bonucci krizi: Türkiye'de kaçırılan penaltı emekliliği yaklaştırıyor’ haberinde şu ifadeler kullanıldı; 'Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'ne mal olan hatanın ardından taraftarlardan eleştiri yağmuru: Eski Juve oyuncusu için talihsiz bir sezon'

YA EMEKLİ OLURSA!

'İtalyan savunma oyuncusu için bu, Juventus'tan fırtınalı bir şekilde ayrılmasıyla başlayan gerçekten talihsiz bir sezonun bir başka bölümü... Bonucci, Türkiye'de şu ana kadar 10 maça çıktı ve 386 dakika sahada kaldı. Şimdi, kaçırılan penaltı ve sosyal medyadaki zehirli yorumlar. Ya Haziran ayında bir emeklilik kararı olursa?'