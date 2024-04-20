Flaş Bonucci iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş Bonucci iddiası
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy'de Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenmişti. Son penaltıyı kaçıran Bonucci'ye tepkiler çığ gibi büyürken İtalyan medyasından çok konuşulacak bir iddia geldi.

Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Ülker Stadı’nda normal süresi Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonrası lacivertlileri 3-2’lik skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Penaltılarda Yunan ekibinin kalecisi Kostas Tzolakis; sarı-lacivertli futbolculardan Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Leonardo Bonucci’nin penaltılarını kurtardı.

Penaltı atışlarından önce 21 yaşındaki file bekçisinin, Fenerbahçeli oyuncuların penaltı atışlarını kullandığı köşeleri not ettiği su şişesindeki kağıda baktığı objektiflere yansıdı.

Özellikle Fenerbahçe’nin kullandığı son penaltıda Bonucci’nin golü bulamaması büyük tartışmaları beraberinde getirmiş, tecrübeli yıldız eleştirilmişti. İtalyan medyası da Bonucci’yle alakalı çok dikkat çeken bir haber yayınladı.

KAÇAN PENALTI NEYİ YAKLAŞTIRIYOR?
Corriere dello Sport’un bugünkü ‘Bonucci krizi: Türkiye'de kaçırılan penaltı emekliliği yaklaştırıyor’ haberinde şu ifadeler kullanıldı; 'Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'ne mal olan hatanın ardından taraftarlardan eleştiri yağmuru: Eski Juve oyuncusu için talihsiz bir sezon'

YA EMEKLİ OLURSA!
'İtalyan savunma oyuncusu için bu, Juventus'tan fırtınalı bir şekilde ayrılmasıyla başlayan gerçekten talihsiz bir sezonun bir başka bölümü... Bonucci, Türkiye'de şu ana kadar 10 maça çıktı ve 386 dakika sahada kaldı. Şimdi, kaçırılan penaltı ve sosyal medyadaki zehirli yorumlar. Ya Haziran ayında bir emeklilik kararı olursa?'

İlgili Haberler
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
Eyüp sessizliğe büründü
Eyüp sessizliğe büründü
Samsunspor: 1 Adana Demirspor: 1
Samsunspor: 1 Adana Demirspor: 1
Kayserispor: 1 Trabzonspor: 2
Samsunspor Adana Demirspor maçında yaşanan ilki Mirza Şeker açıkladı
Trabzonspor'un Kayseri galibiyetindeki detayı Turgay Beşyıldız açıkladı
Süper Lig ekibinden zehir zemberek TFF açıklaması. 'Gözün aydın' ifadesiyle duyuruldu
Kadıköy'e akın ettiler! Tam 34 kulüp Fenerbahçe'nin yıldızlarının peşinde
Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Milli yıldız imzayı attı
Konyaspor: 0 Alanyaspor: 2
Konyaspor: 0 Alanyaspor: 2
Erol Bulut'un yüzü güldü
Acun Ilıcalı bunu hiç beklemiyordu. En güvendiği isimden darbe yedi
Ozan Kabak şahane gol attı Hoffenheim kazandı
Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek'e onay verdi. Fenerbahçe Beşiktaş ve Trabzonspor yok
Göztepe Giresunspor'a 3 attı. Süper Lig'e son 5
Konyaspor yokuş aşağı gidiyor kimse 'dur' demiyor. Büyük tehlikeyi Recep Çınar açıkladı
Son Haberler
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City Spor
FA Cup'ta ilk finalist Manchester City
Eski sevgili mahalleyi karıştırdı! Gündem
Eski sevgili mahalleyi karıştırdı!
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu. 'Gölge genel başkan olmam' Gündem
İYİ Parti Genel Başkan Adayı Müsavat Dervişoğlu. 'Gölge genel başkan olmam'
Bayern Münih patladı. Trabzon'un eski hocası neye uğradığını şaşırdı Spor
Bayern Münih patladı. Trabzon'un eski hocası neye uğradığını şaşırdı
Eyüp sessizliğe büründü Spor
Eyüp sessizliğe büründü
İstanbul'un ünlü AVM'sinde yangın. Vatandaşlar tahliye edildi Gündem
İstanbul'un ünlü AVM'sinde yangın. Vatandaşlar tahliye edildi
Samsun'da sahte deterjan operasyonu Yerel Haberler
Samsun'da sahte deterjan operasyonu