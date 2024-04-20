Kadıköy'e akın ettiler! Tam 34 kulüp Fenerbahçe'nin yıldızlarının peşinde

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe akşamı Olympiakos'u konuk etti. İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, rövanştan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda gol çıkmayınca seri penaltı atışlarını kaybeden Kanarya, turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u ağırladığı Konferans Ligi çeyrek final rövanşına adeta scout akını vardı. Avrupa'nın önde gelen 34 kulübünün yetkilileri zorlu karşılaşmayı tribünden takip etti.

FERDİ'Yİ İZLEMEK İÇİN GELDİLER

Ferdi Kadıoğlu'nu yakın markaja alan kulüpler arasında İspanyol basınına göre; Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Burnley, Leicester City, Arsenal, Wolverhamton, Watford ve Everton'ın olduğu belirtildi.

SZYMANSKI'YE MARKAJ...

Bu sezonki performansıyla dikkat çeken Polonyalı yıldız Szymanski de Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine taktı. Tottenham, Napoli ve Bayer Leverkusen, Sebastian Szymanski'yi yakından takip ediyor.