Zehra Güneş salonda çalışırken fotoğraflarını paylaştı herkesin kalbi yerinden oynadı

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş salonda çalışırken fotoğraflarını paylaştı herkesin kalbi yerinden oynadı
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte İtalya'ya giden Zehra Güneş burada hem tedavi oluyor hem de formunu koruyor.

VakıfBank; Vodafone Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamladı. Takımın yıldızları da dünyanın dört bir yanına dağıldı.

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A Milli Takım ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş de sezonun tamamlanmasıyla birlikte soluğu İtalya'da aldı.

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Yaşadığı sakatlık nedeniyle burada tedavi olan Zehra Güneş aynı zamanda da formunu korumak için bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

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Zehra Güneş sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Spor salonunda çalışırken video ve fotoğraflarını paylaşan Zehra Güneş ortalığı yaktı geçti.

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