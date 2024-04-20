Zehra Güneş salonda çalışırken fotoğraflarını paylaştı herkesin kalbi yerinden oynadı

VakıfBank; Vodafone Sultanlar Ligi'ni 3. sırada tamamladı. Takımın yıldızları da dünyanın dört bir yanına dağıldı.

A Milli Takım ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş de sezonun tamamlanmasıyla birlikte soluğu İtalya'da aldı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle burada tedavi olan Zehra Güneş aynı zamanda da formunu korumak için bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Zehra Güneş sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Spor salonunda çalışırken video ve fotoğraflarını paylaşan Zehra Güneş ortalığı yaktı geçti.