Fırat Nehri'ne siyanür sızdı mı? Erzincan Valisi'nden açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Fırat Nehri'ne siyanür sızdı mı? Erzincan Valisi'nden açıklama geldi
Erzincan Valisi'nden İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama geldi. Vali, Fırat Nehri'ne her hangi bir sızmanın olmadığını açıkladı.

Erzincan İliç ilçesinde, saat 14.28'de Anagold Madenciliğin işlettiği altın madeninde toprak kaybı meydana geldi.

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Meydana gelen toprak kaymasın sonucu 9 işçiye ulaşılamazken, işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Madenden çıkartılan toprakların biriktirildiği tepede yaşanan toprak kayması sonucu zehirli atıkların Fırat Nehri'ne ulaşmasından endişe ediliyor.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu konuyla ilgili basın mensuplara canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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"FIRAT NEHRİ'NE ULAŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Erzincan Valisi Aydoğdu, yaşanan göçüğe ilişkin yaptığı açıklamada "Biz olayın olduğu anda buradaydık. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı. Bütün arama kurtarma ekipleriyle çalışıyoruz. Bir eksik bir kusur varsa devlet bunu gereğini yapar. Ama şu an en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak. Fırat Nehri'ne ulaşması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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"SADECE TOPRAK KAYMASI"

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu "Biz gittik bütün arkadaşlarımızla beraber sağ ve sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan arayarak bilgi aldı. Şu an canla başla çalışıyoruz vatandaşlarımıza ulaşmak için. Resmi makamların açıklamadığı hiçbir bilgiye itimat etmeyin. Şu an bir sızma gibi bir durum yok. Toprak kayması dışında bir durum yok. Fırat Nehri'ne akan bir durum yok." dedi.

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