Erzincan'da gerçekleşen maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Erzincan'da gerçekleşen maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüleri ilk kez göreceksiniz
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçüğün yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde göçük meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkiinde yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

9 MADEN İŞÇİSİNE ULAŞILAMIYOR

Yaşanan maden faciasında göçük altında kalan işçiler olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 maden işçisine ulaşılamadığını açıkladı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dört bir yandan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken göçüğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

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