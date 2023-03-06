Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir

Kızılay'ın ünlü şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine 2 bin 50 adet çadır sattığı öğrenilirken, büyük tartışma yaratan haberi Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Bu rutin bir işlem. Finansal süreklilik için kurumlara maliyetine satış yapıyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.

O andan itibaren Kerem Kınık pek çok siyasi ve sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun bir şekilde eleştirilirken, siyasi gündemde yaşanan gelişmeler sonrasında Kızılay gündemi ikinci plana düşmüştü.

FATİH ALTAYLI'DAN KINIK MESAJI

Kızılay ve çadır satışlarının gündemden düştüğünü düşünen Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı ifadeler kullandı ve siyasi gündemdeki gelişmelerin ilk sıraya yerleşmesi sonrasında bundan en çok memnuniyet duyan kişinin Kerem Kınık olduğunu iddia etti.

Altaylı hesabından şu satırları paylaştı:

"Gündemin değişmesinden en mutlu olan kişi Çadır Taciri Kerem Kınık olabilir.”