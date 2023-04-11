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Kızılay'da huzur hakkı ödemeleri yüzde 80 arttı. Eeee depremi fırsata çevirdiler tabii

"Huzur hakkı yok"demişlerdi. Tencerede yiyecek bir şey kalmadı. Kızılay’da üst yönetime, maaş veya huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin bir önceki yıla göre yüzde 80 arttığı belgelendi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:58
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Hani yoktu. Kızılay'da huzur hakkı ödemeleri yüzde 80 arttı

Kızılay'da huzur hakkı ödemeleri yüzde 80 arttı. Eeee depremi fırsata çevirdiler tabii
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Kızılay...155 yıllık yardım kuruluşu...İşte 155 yıllık kuruluş, Kahramanmaraş depreminden sonra AHBAP'a çadır satışıyla gündeme geldi. Asıl amacı afet zamanlarında vatandaşlara karşılıksız yardım etmek olan Kızılay sınıfta kaldığı bir çok kesim tarafından öne sürüldü. Kahramanmaraş depremlerinde yetersiz kalması, depremzedelere dağıtılması gereken çadırları parayla satması Kızılay’ı tepkilerin odağına oturttu.

Yardım kuruluşundan çok bir şirket gibi kar amaçlı çalışması yöneticilerin Kızılay’dan aldıkları ödemeler tepkileri daha da çok artırdı. Kızılay’da, şirketler üzerinden yöneticilere aktarılan ‘huzur hakkı’ ödemesi pes artık dedirtiyor. Kızılay’da üst yönetim, maaş veya huzur hakkı almadığını iddia ediyordu. 

Cumhuriyet’ten Bora Erdin’in haberine göre Kızılay’ın,  Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’nin bağımsız denetçi raporunda, üst yönetim, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürün aldığı ücretle huzur hakkı ödemelerinin bir önceki yıla göre yüzde 80 arttığı belgelendi.

2021’de huzur hakkı adı altında yapılan toplam ödeme tutarı 1 milyon 629 bin 234 liraydı. İşte bu miktar yüzde 80 artarak, 2022’de 2 milyon 942 bin 850 lira oldu.

2022 yılında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Kızılay Yatırım’ın CEO’su İlyas Haşim Çakmak’a 12 şirketten her ay ‘huzur hakkı’ verildiği ortaya çıkmıştı.

Denetim raporunda kurumda altı kişinin istihdam edildiği bilgisi de yer alıyor. Şirkette personel gideri ise bir yıllık 4 milyon 628 bin 45 lira olarak hesaplandı. Böylece kişi başı personel maliyetinin yıllık 771 bin 340 lira, aylık yaklaşık 65 bin lira olduğu ortaya çıktı.

DÖVİZ GETİRİSİ

Kızılay geçtiğimiz yıl parasını dövize bağladı. Fon riski yedi üzerinden beş olan Ziraat Portföy Katılım Fonu döviz hesabında Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ’ nin 6 milyon 934 bin 747 lirası bulunuyor. Şirketin tercih ettiği bir diğer yatırım aracını ise Ziraat Kısa Vadeli Kira Sert Katılım Fonu...

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