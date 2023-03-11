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Fatih Portakal'dan Sözcü TV açıklaması. Anlaşmayı duyurdu

Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV'ye transfer olduğunu açıkladı. Portakal, Sözcü TV'deki görevini ve izleyicilerle buluşacağı tarihi paylaştı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 12:05
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Fatih Portakal'dan Sözcü TV açıklaması

Fatih Portakal'dan Sözcü TV açıklaması. Anlaşmayı duyurdu
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Portakal, "Bir de benden duyun istedim. Evet, Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart akşamı ana haberde sizlerle birlikte olacağız. Belki bir kez daha İstanbul yapmakta fayda var. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ana haberle karşınızda olacağım akşam saatlerinde." dedi.

"KONUŞTURAN VE KONUŞACAĞIMIZ BİR BÜLTEN OLACAK"
Her zamanki bültenlerini yapacaklarını söyleyen ünlü gazeteci, "Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız. Konuşturan ve konuşacağımız  bir bülten olacak. Umarım güzel olacak. 20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin. Sözcü TV'de ana haberde birlikte olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.



YOUTUBE YAYINLARINA DEVAM EDECEK
Twitter hesabından videoyu, "Her başlangıcın öncesinde biten bir hikaye vardır, demiş birisi. Umarım güzel olacak ne dersiniz?" notuyla paylaşan Portakali YouTube yayınlarına devam edeceğini de açıkladı.



 

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