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Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden de istifa etti

Geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil Sözcü Tv'den ayrıldığını açıklamıştı. Özdil, bugün yaptığı sosyal medya açıklamasında Sözcü Gazetesi'nden de ayrıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 13:12
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Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden istifa etti

Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden de istifa etti
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1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'nin yayın yönetmenliğini 6 Mart'ta bırakan Yılmaz Özdil'in yarın itibariyle Sözcü gazetesi ile de yollarını ayıracağını açıkladı.

Sözcü Gazetesi'nin ve Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından Yılmaz Özdil'in, yarın "Buraya kadar" başlıklı yazı yayınlayacağı ifade edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

TALAT ATİLLA DUYURDU: YILMAZ ÖZDİL İSTİFA ETTİ

Gazeteci Talat Atilla, Twitter hesabından Yılmaz Özdil'in Sözcü'nün köşe yazarlığını da bıraktığını şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesi'nden istifa etti. Yarınki yazısının başlığı 'Buraya kadar!'..."

YILMAZ ÖZDİL'İN EKİBİ İSTİFA ETMİŞTİ

Sözcü Tv'nin Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Sunucusu Korcan Karar, Yayın Koordinatörü Mustafa Sağlamer, Haftasonu Ana Haber Sunucusu Ümit Zileli, Kırmızı Beyaz programının moderatörü aynı zamanda 13.00 bülteni sunucusu Tuba Emlek, Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar ve Şef Yönetmen Tankut Gürsel istifa kararı aldı.

"BİLGİSİ OLMADAN ATAMA YAPILDI"

Görevinden istifa eden Gelin Birlikte Bakalım programı sunucusu ve aynı zamanda Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı İskender Baydar Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "Etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı için kalmamaya karar verdik" dedi.

Baydar istifalara ilişkin şöyle konuştu:

"Yılmaz Özdil ile anlaşarak gittik. Yılmaz Özdil gittikten sonra Korcan Karar'ın kalacağı söylenmişti. Onun da haberi ve bilgisi olmadan bir atama yapıldı. Ona bilgi verilmeden böyle bir atamanın yapılmasını geride kalan isme saygısızlık olarak addediyoruz. Etik açısından çalışabileceğimiz bir ortam kalmadığı için kalmamaya karar verdik."

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