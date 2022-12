Fenerbahçe İstanbulspor karşısında güle oynaya nasıl turladı? Fatih Saboviç yazdı

FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

Dünya Kupası arasında oynadığı 4 hazırlık maçında 4 galibiyet alan ve 12 gol bulup, kalesinde sadece 4 gol gören Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Beşinci Turu'nda İstanbulspor'u rahat geçip adını Son 16 Turu'na yazdırdı.

3-1

Kadıköy Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe de Kadıköy'ü çok özlemişti. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda İstanbulspor'u ağırlayan sarı lacivertliler, mücadele etkili ve her zamanki gibi ön alanda baskıyla başladı.

İrfan Can ve Emre Mor'un sürekli kanat değiştirdiği, Kanarya'nın hücumda efektif olduğu ilk 15 dakikada İstanbulspor iyi dayandı. Bu süreçte Batshuayi'nin, duran top sonrası gelişen atakta bir şutu direkten döndü.

TEK TEHLİKE DURAN TOPTAN...

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, İstanbulspor'un takım bloklarının arasına sızmaya, birebirde adam eksilten oyuncularının yetenekleriyle tehlike yaratmaya çabalıyordu. İlk 15 dakika boyunca gole en çok yaklaşılan atağın duran top sonrası gelmesi de maçın gidişatına dair en temel işaretlerden biriydi.

Süre ilerledikçe Fenerbahçe'nin golü, "Geliyorum" demeye başladı.

KING'İ DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL

Takıma geldiği günden bu yana her geçen zaman diliminde iyice form tutan Joshua King, hazırlık maçlarında olduğu gibi yine fark yaratacaktı. Ligin geri kalanında çok etkili işler yapacağı su götürmez bir gerçek olan Joshua King, 31. dakikada gelişen İstanbulspor atağı sonrası Crespo tarafından kendisine atılan şık pasla defansın arkasına sarktı.

Zarif hareketlerle İstanbulspor kalesine sokulan King, takımını öne geçiren golü de rahatça kaydetti: 1-0.

KING'TEN BU KEZ ASİST GELDİ

Bu golden henüz 3 dakika sonra yine İstanbulspor ataktaydı. Bu kez yine topu kaptıran sarı siyahlılar, Szalai'nin defansın arkasına gönderdiği pasa engel olamadı. Müthiş bir şekilde hücuma kalkan Joshua King, sol kanattan ceza sahasına sokuldu ve bomboş durumdaki Batshuayi'ye bu kez asistini yaparak golü attırdı: 2-0.

King'in bu paylaşımı ve Batshuayi'nin golü sonrası Fenerbahçe iyice rahatladı.

ERKENDEN FARKA GİDİYORLARDI

Maçın geri kalanında bir topu direkten dönen ve 2 gol bulan Kanarya, 48'de Batshuayi ile bir kez daha gole çok yaklaştı. Batshuayi'nin vuruşunda İstanbulspor defansı topu çizgiden çıkardı.

İlerleyen süreçte Batshuayi, yine klasını konuşturacaktı. Arao 54. dakikada topu çaldı ve King'e pasını attı. Top Batshuayi ile buluştu ve deneyimli golcü bir kez daha ceza sahası içerisine sızıp İstanbulspor'u avladı: 3-0.

İRFAN CAN KALEDE GÜVEN VERDİ

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda yoluna doludizgin devam etmeye niyetli olan Jesus'un öğrencileri, İstanbulspor'un en tehlikeli atağını 56'da kaleci İrfan Can Eğribayat ve direkle savuşturdu. Kalesine gelen sert şutta İrfan Can, temasını yaptı, top direkten döndü.

Ertuğrul'a oranla maç boyunca İrfan Can ciddi bir güven verdi diyebiliriz...

MAÇ RAHAT RAHAT 4'E 5'E GİDERDİ

Dünya Kupası'ndan dönen Valencia'nın 69'da oyuna girişi, tüm sarı lacivertli taraftarları ayağa kaldırdı. Deneyimli oyuncu bu akşamki maçta da göz doldurdmayı bildi. Kronometreler 75'i gösterirken Ferdi'nin müthiş şutu üst direkten geri geldi ve Fenerbahçe rahat rahat 4'e 5'e gidecekken skor 3-0'da kaldı.

Son anlarda 90+3'te kalesine gelen şutu savuşturan Fenerbahçe kalecisi İrfan Can'ın teması sonrası top üst direkten döndü. Araya giren Jetmir Topalli meşin yuvarlağa dokundu ve maçın skorunu tayin etti: 3-1.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN RESİTAL...

Bir parantez de Ferdi Kadıoğlu'na açmak gerektiğine inanıyorum. Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği açısından büyük bir değere sahip olan Ferdi, İstanbulspor karşısında 90 dakika boyunca 3 farklı mevkide görevini tam olarak yaptı.

Tüm takıma ve futbol izleyicilerine, 'Total futbol nedir?' sorusunun yanıtını veren Ferdi, gecenin en büyük yıldızlarından biri olmayı başardı. Fenerbahçe, keyifli bir oyunla adını Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yazdırdı.