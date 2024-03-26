Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş Safi Çimento Eduardo Gurbindo Martinez’i kadrosuna kattı.

Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Safi Çimento yeni sezon çalışmaları kapsamında sağ oyun kurucu Eduardo Gurbindo Martinez’i transfer ettiğini duyurdu.

eduardo-gurbindo-martinez-besiktas-safi-cimentoda-705x400.jpg

Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduardo Gurbindo Martinez'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

2023-24 sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden THW Kiel forması giyen 1.96 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığındaki sağ oyun kurucu, Avrupa’nın önemli kulüplerinde de başarılı bir kariyere sahiptir. Barcelona, HBC Nantes, RK Vardar ve CS Dinamo Bucuresti gibi takımlarda forma giyerek, Şampiyonlar Ligi, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonaları dahil olmak üzere birçok kupa ve madalya kazanmıştır. Bu başarılar, onun yetenek ve hırslarının bir yansımasıdır

İlgili Haberler
MHK toplantısında TFF başkanının yaptığı konuşma sızdırıldı. Mehmet Büyükekşi'nin bu lafları bir kulüp hariç herkesi rahatsız edecek
TFF olay görüntülerin tamamını yayınladı. Sonra 'yayınlamak suçtur' dedi
Dünyanın gözü bu maçta. İspanya Brezilya maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Dünyanın gözü bu maçta. İspanya Brezilya maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı
Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Erman Toroğlu orangutan ile yaşadıklarını açıkladı
Burak Yılmaz bunu hiç beklemiyordu
Burak Yılmaz bunu hiç beklemiyordu
Fatih Terim Fenerbahçeli futbolcuya hayran kaldı soluğu Semih Şentürk'ün yanında aldı
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Süper Lig tarihinin en kirli sezonu oynanıyor' diyerek anlattı. VAR odası olmuş rant odası
Zehra Güneş'in o görüntüleri ortaya çıktı. Bakın neresine yaptırdı?
Son Haberler
Afyonkarahisar’da kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da kaçak sigara operasyonu
Katil köpeğin sahibi Banu Parlak'a cezacık verildi. Verilen cezaya tepki yağdı Magazin
Katil köpeğin sahibi Banu Parlak'a cezacık verildi. Verilen cezaya tepki yağdı
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti Ekonomi
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Kırklareli'nde hakkında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı Gündem
Kırklareli'nde hakkında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı
Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı Ekonomi
Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı
Atlı birlikler ile kaçak göçmen operasyonu Yerel Haberler
Atlı birlikler ile kaçak göçmen operasyonu
MHK toplantısında TFF başkanının yaptığı konuşma sızdırıldı. Mehmet Büyükekşi'nin bu lafları bir kulüp hariç herkesi rahatsız edecek Spor
MHK toplantısında TFF başkanının yaptığı konuşma sızdırıldı. Mehmet Büyükekşi'nin bu lafları bir kulüp hariç herkesi rahatsız edecek