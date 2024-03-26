Beşiktaş imzayı attırdı. Transfer resmen açıklandı

Hentbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Safi Çimento yeni sezon çalışmaları kapsamında sağ oyun kurucu Eduardo Gurbindo Martinez’i transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduardo Gurbindo Martinez'e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

2023-24 sezonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden THW Kiel forması giyen 1.96 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığındaki sağ oyun kurucu, Avrupa’nın önemli kulüplerinde de başarılı bir kariyere sahiptir. Barcelona, HBC Nantes, RK Vardar ve CS Dinamo Bucuresti gibi takımlarda forma giyerek, Şampiyonlar Ligi, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonaları dahil olmak üzere birçok kupa ve madalya kazanmıştır. Bu başarılar, onun yetenek ve hırslarının bir yansımasıdır