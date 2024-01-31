Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık. Son maça ilk 11'de çıkmıştı gitti

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Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık. Son maça ilk 11'de çıkmıştı gitti
Adana Demirspor'da yaprak dökümü devam ediyor. Son maçta ilk 11 oynayan Stambouli ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da büyük bir değişim yaşanıyor.
Akdeniz ekibi; devre arası transfer döneminde Younes Belhanda, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues ve Badou Ndiaye gibi isimlerle yolarını ayırmıştı.
Bu kez sürpriz bir ayrılık haberi geldi. Babasının vefatı sonrasındaki süreçte aileinin yanında olmak isteyen Benjamin Stambouli'nin talebi kabul edildi ve karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesh edildi.
Bu arada Stambouli ile birlikte Mbaye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiği TFF'ye bildirildi.
Niang; İtalyan ekibi Empoli ile anlaştı.

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