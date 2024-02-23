'Okan Buruk'un yerine Fatih Terim' Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray iddiası: Skandaldır bu

Ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Sparta Prag'a 4-1 yenilip Avrupa defterini kapatmasının ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar, BTV Youtube kanalında şu açıklamaları yaptı:

- Sparta Prag asla Galatasaray seviyesinde bir takım değil. Bu sonuç skandaldır. Muslera hariç herkese yazar bu.

- Dursun Özbek ve Erden Timur'un büyük hataları var. Bek transferini Avrupa'ya yetiştiremediler.

- Avrupa'dan elendiler artık. Şimdi tüm gücünü Süper Lig'e ve kupaya verecek. Fenerbahçe için dezavantajdır bu.

- Galatasaray ligde Antalya ile oynayacak. O maçta puan kaybederse lig gider ama yenerse kenetlenirler.

- Galatasaray şampiyonluğu kaybederse Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir.

- Icardi formsuz. Ziyech'in nerede olduğu belli değil, bu adam nerede?

- Sacha Boey'den gelen paralara ne oldu? Bunlar hep soru işareti.